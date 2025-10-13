"¡HIPÓCRITAS!” Flor Rubio ARREMETE contra los granjeros durante la primera gala

El ingreso de las celebridades a La Granja VIP durante la exitosa primera gala del reality show generó muchas reacciones de parte de propios y extraños, incluidos los críticos y en especial la mordaz periodista de espectáculos, Flor Rubio.

¿Qué hizo enojar a Flor Rubio?

Tras la entrada de Manola Díez y el recibimiento que tuvo por parte de los granjeros que habían ingresado hasta ese momento, el conductor Adal Ramones cuestionó a Rubio sobre la personalidad de la actriz. "¿Qué crees que puede sacar de sus casillas a nuestra querida Manola?”, dijo.

“Pero si hasta porque vuela la mosca se enoja Manola y estoy viendo a esta bola de hipócritas que todos se saben su historia, saben cómo se enoja, saben cómo grita (…) y todo mundo la está viendo y por dentro está pensando otra cosa (…) hipócritas todos”, respondió la conductora de Venga la Alegría.

Si bien estas declaraciones sorprendieron a Ramones y a los demás críticos, Adal aprovechó el momento para mostrar su apoyo a Manola. “Conozco muy bien a Manola, Manola es puro corazón... ha tenido muchas cosas difíciles en su vida y lo sabemos, pero pues va a haber de todo ahí, van a sacar todo (…) ahí se van a conocer y también van a conocer el lado dulce de Manola porque de verdad es divina”, afirmó.

¿Por dónde puedes seguir todo lo que ocurra en La Granja VIP?

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 de este reality show en la plataforma Disney+.