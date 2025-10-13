¿Quiénes fueron los más MADRUGADORES en el primer día de La Granja VIP?

Pese a que durmió junto al granero tras haberse convertido anoche en una de las peonas de La Granja VIP, Manola Díez fue la primera granjera en despertar y prepararse, pues desde antes de las siete de la mañana ya estaba haciendo un recorrido por las instalaciones.

Por parte de las celebridades que dormían en la comodidad de la habitación principal, Fabiola Campomanes le puso el ejemplo a sus compañeros de cuarto al ser la primera en madrugar, mientras que Alfredo Adame fue el tercero en despertar.

¿Quiénes fueron los últimos en levantarse?

Aunque la alarma sonaba constantemente en su cuarto, las últimas celebridades en levantarse temprano de sus camas fueron Omahi, Sandra Itzel y Kike Mayagoitia, ya que en algunas ocasiones señalaron que no había razón para hacerlo debido a que “no habían llegado sus cosas”.

¿Por dónde puedes seguir todo lo que ocurra en La Granja VIP?

