¡Hora de confesiones! Sergio Mayer Mori revela que tuvo intimidad con una amiga de su mamá

Las cosas se pusieron candentes en La Granja VIP. Sandra Itzel, Eleazar Gómez, Sergio Mayer Mori, Kim Shantal, Omahi y Jawy se pusieron a jugar “Yo nunca, nunca”, y salieron a la luz revelaciones bastante íntimas. Mientras algunos fueron discretos, como Eleazar o Sandra, Sergio Mori sacó sus confesiones más fuertes.