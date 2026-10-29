¡Se encendieron los ánimos! Rafa Mercadante tiene acalorada discusión con Fernando Lozada en La Granja VIP (VIDEO)

El Tío Pepe le puso una nueva misión a los Granjeros, así que los más emocionados con la idea fueron Rafa Mercadante y Fernando Lozada, quienes han demostrado lo mucho que disfrutan construir cosas. Sin embargo, los dos trataron de imponer su opinión ante el resto del equipo, lo que desató una incómoda discusión en La Granja VIP que dejó ver que sus personalidades no siempre son compatibles.