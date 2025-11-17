¿Inician la sexta semana de La Granja VIP con el pie izquierdo? Los nuevos peones se levantan tarde

Ayer se completaron las primeras cinco semanas de La Granja VIP, pero todo parece indicar que algunas cosas simplemente no cambiarán, pues los peones elegidos durante la gala en la que fue eliminada Manola Díez del reality show se quedaron dormidos.

Algunas cosas nunca cambian

En la gala de anoche y sin la intervención de una votación por parte del público, Alfredo Adame, Eleazar Gómez, Kike Mayagoitia y César Doroteo fueron elegidos por sus compañeros como los nuevos peones del reality show; sin embargo, es justo decir que comenzaron la semana con el pie izquierdo, pues se levantaron hasta aproximadamente las 07:45 horas.

Aunque Eleazar se despertó unos quince minutos antes que el resto de sus compañeros, se tuvo que valer de la ayuda de Fabiola Campomanes para que recolectara los huevos que pusieron las gallinas para comenzar con la preparación del desayuno.

Cabe recordar que quienes son elegidos como peones de La Granja VIP tienen la encomienda de levantarse más temprano que los demás con el fin de ordeñar y limpiar a las vacas, recoger los huevos del gallinero y hacer el desayuno para los demás granjeros.

¿Será que las guardias que hacen durante las madrugadas para vigilar a 'Jacinta' les están pasando una seria factura o simplemente no pueden levantarse temprano?

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al nuevo Capataz de La Granja VIP, así como al elegido por Manola Díez, derivado de su Legado, para convertirse en el primer nominado de la sexta semana y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

