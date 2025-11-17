“Ni Adame ni Eleazar saben cocinar": Kike Mayagoitia recuerda uno de los peores desayunos de La Granja VIP

La sexta semana de La Granja VIP trajo un nuevo grupo de peones y con ello, una nueva distribución de tareas, la cual desde este día dejó ver las razones específicas de la distribución acordada por los cuatro habitantes del granero.

"A Adame le gustan las vacas, pero es más lento": Kike compara tiempos

Luego de que se levantaran tarde este día, Kike Mayagoitia y César Doroteo iniciaron la preparación del desayuno y aprovecharon la situación para comentar las razones detrás de la asignación de tareas.

Teo le señaló al conductor de 'Venga la Alegría' que ambos se encargarían del desayuno durante toda la semana a raíz del gusto de Alfredo Adame por atender a las vacas en el establo, aspecto que fue celebrado por Kike por tratarse de una tarea "más fácil".

Mayagoitia recordó que lograba realizar rápidamente las tareas en el establo cuando lo hacía con Omahi, hecho que no ocurre con el 'Golden Boy'; "a Adame le gustan las vacas y eso, pero es más lento", señaló Kike.

El más reciente Capataz exclamó que "ni Adame ni Eleazar saben cocinar" y recordó un desayuno hecho por Gómez y Sergio Mayer Mori que "no les quedó chido". Además, afirmó que hubo muchas quejas relacionadas a la textura del huevo y el tamaño de la porción, por lo que el peón imagina que Eleazar está consciente de que "no es su fuerte" y que "no va a poder".

Luego de escuchar la anécdota del peón, Teo le confirmó que recordaba el desayuno al que se refería y coincidió con las quejas mencionadas por Kike.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al nuevo Capataz de La Granja VIP, así como al elegido por Manola Díez, derivado de su Legado, para convertirse en el primer nominado de la sexta semana y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

