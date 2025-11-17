¿Quién ha sido MÁS VECES PEÓN en La Granja VIP y quién ha podido evitar dormir en El Granero?

Odiado por la mayor parte de los granjeros y tolerado mejor por otros, el rol de peones en La Granja VIP sin duda conlleva menos beneficios y más responsabilidades. Implica dormir en una cama de paja y trabajar desde muy temprano. Pero, ¿quién ha cumplido en más ocasiones con esta asignación y quién ha podido evadirlo mejor? A continuación te lo revelamos.

Alfredo Adame y Eleazar Gómez han sido peones de La Granja VIP en más ocasiones

Hasta ahora, son Alfredo Adame y Eleazar Gómez quienes más veces han dormido en El Granero y se han encargado de la primeras labores de La Granja VIP: recolectar huevos, ordeñar vacas y preparar el desayuno para todos. Por el contrario, Fabiola Campomanes, Kim Shantal y El Patrón se han "salvado" de ser peones casi siempre.

Estas son las veces que cada granjero ha sido peón:



Alfredo Adame: tres veces. Fue uno de los primeros cuatro peones, repitió en la quinta semana y acaba de quedar seleccionado para la sexta.

tres veces. Fue uno de los primeros cuatro peones, repitió en la quinta semana y acaba de quedar seleccionado para la sexta. Eleazar Gómez: tres veces, en la tercera, quinta y sexta semana.

tres veces, en la tercera, quinta y sexta semana. La Bea: dos veces, en la primera y cuarta semana.

dos veces, en la primera y cuarta semana. César Doroteo: dos veces, en la primera y sexta semana, tras la eliminación de Manola.

dos veces, en la primera y sexta semana, tras la eliminación de Manola. Lis Vega: dos veces, en la segunda semana y en la cuarta.

dos veces, en la segunda semana y en la cuarta. Sergio Mori: dos veces, en la tercera y quinta semana.

dos veces, en la tercera y quinta semana. Kike Mayagoitia: dos veces, en la tercera y sexta semana.

dos veces, en la tercera y sexta semana. Fabiola Campomanes: una vez, en la segunda semana.

una vez, en la segunda semana. El Patrón: una vez, en la cuarta semana.

una vez, en la cuarta semana. Kim Shantal: una vez, en la quinta semana.

una vez, en la quinta semana. Manola Díez: una vez, en la primera semana. Había quedado seleccionada el 16 de noviembre para una segunda semana, pero fue eliminada del reality.

Carolina Ross y Sandra Itzel, la primera y segunda eliminadas de La Granja VIP, no alcanzaron a ser peones. Omahi fue peón una sola vez justo antes de ser eliminado, mientras Jawy también cumplió con una semana. Lola Cortés, quien abandonó la competencia por voluntad propia, fue peón en la segunda y cuarta semana.

Durante La Gala de Eliminación del 16 de noviembre, Eleazar Gómez aseguró que era el primer granjero en ser peón por dos semanas seguidas; se refería a la quinta y sexta semana. Esto es parcialmente cierto, pues Alfredo Adame también está rompiendo ese récord.