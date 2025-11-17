Elektra pone al 50% de descuento esta pantallota que se ve en 4k por el Buen Fin 2025

El Buen Fin 2025 es la oportunidad perfecta para estrenar sin tener que gastar mucho dinero, en especial cuando se aprovechan todas las ofertas que hay en la temporada. Y para quienes estén buscando una pantalla de buena calidad y a un excelente precio, Elektra tiene una pantalla en promoción y el precio no se puede desaprovechar.

¿Cómo es la pantalla que Elektra puso en liquidación este Buen Fin 2025?

La televisión que está en súper descuento en Elektra pertenece a la marca HKPro y es de 55 pulgadas con resolución de 4K, lo que garantiza una imagen nítida para visualizar cualquier tipo de contenido. Durante el Buen Fin 2025 el precio es de 5 mil 499 pesos y entra a un plan de hasta 12 meses sin intereses pagando con tarjetas participantes.

Elektra Estrena una pantalla de 55 pulgadas en descuento por el Buen Fin 2025 de Elektra

Otros atractivos son el sistema de iluminación LED para ajustar el brillo a los niveles deseados y puertos HDM1 / USB, con lo que es posible añadir otros tipos de contenido en cuestión de minutos. Así que es una excelente compra para aquellos que quieren un dispositivo funcional y aprovechar los descuentazos.

Los beneficios de la pantalla de 55 pulgadas que tiene promoción en Elektra por el Buen Fin 2025

Además de la calidad de sus imágenes y la proyección nítida que ofrecen sus 55 pulgadas, esta pantalla LED cuenta con el sistema Roku TV integrado. Lo que significa que podrás disfrutar de entretenimiento sin límites.

Esto gracias a que se trata de un sistema operativo de Smart TV que permite acceder a contenido en línea, apps de streaming y canales de televisión. Así que tendrás disponible un enorme catálogo sin tener que recurrir a instalaciones externas.

Elektra La Smart TV de Elektra se puede pagar a meses sin intereses

Por si fuera poco, en el Buen Fin 2025 de Elektra también puedes aprovechar los planes de pago que hay en la tienda, para estrenar al momento e ir pagando en cómodas mensualidades. Así que si no quieres dejar pasar esta oportunidad de estrenar una Smart TV, revisa el sitio web y encuentra la mejor opción de financiamiento para ti.