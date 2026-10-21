¿Qué pasó con Fabio Melanitto, el padre de la hija de Ivonne Montero? La actriz se EMOCIONA en La Granja VIP: “Creo en las otras vidas”

La actriz Ivonne Montero recordó a Fabio Melanitto, su expareja y padre de su hija Antonella, durante una dinámica de fotografías en La Granja VIP. La granjera habló sobre la importancia que tuvo el cantante venezolano en su vida y compartió lo que le diría si pudiera tenerlo frente a ella nuevamente.

"El papá de mi hija, Fabio Melanitto, una persona que sin duda vino a cambiar mi vida por completo, me enseñó muchas cosas. Sé que tuvo una misión en mi vida muy importante y fue el hacerme mamá", expresó la actriz, quien también reconoció que atravesó momentos complicados durante esa etapa.

Al preguntarle qué le gustaría decirle a Fabio sobre cuánto había crecido su hija, Montero respondió que le agradecería por lo que compartieron y habló de su creencia en la reencarnación.

"Simplemente le diría que muchas gracias. Yo sé que no era el momento para vivir algo juntos, quizá en otra vida. Yo creo en la reencarnación", comentó.

La granjera agregó que ha tenido sensaciones que relaciona con la presencia de su expareja y aprovechó el momento para hablar sobre Antonella, a quien describió como lo más importante de su vida.

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¿Qué le pasó a Fabio Melanitto, expareja de Ivonne Montero y padre de Antonella?

Fabio Melanitto fue asesinado el 15 de agosto de 2018, cuando tenía 33 años, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. El cantante venezolano, conocido por haber formado parte de la agrupación juvenil Uff!, se encontraba acompañado por una mujer cuando un hombre se acercó y le disparó.

Las primeras versiones apuntaban a un posible intento de asalto. Sin embargo, las investigaciones posteriores descartaron esa hipótesis.

Roberto Aguas Becerra, entonces fiscal Central de Investigación de Homicidios de la Ciudad de México, explicó que los testimonios recabados por las autoridades indicaban que se había tratado de una agresión directa.

La necropsia confirmó que Melanitto recibió cinco heridas de arma de fuego. Según la información difundida por La Jornada en agosto de 2018, los testigos señalaron que el agresor se acercó al cantante y disparó sin dirigirle palabra.

Fabio nació el 3 de febrero de 1985 en Caracas, Venezuela. Alcanzó popularidad como integrante de Uff!, agrupación que tuvo presencia en México y otros países latinoamericanos con canciones como "Ya lo ves" y "Me enamoro de ti".

El cantante y Ivonne Montero contrajeron matrimonio en 2011 y posteriormente se separaron. En 2013 nació su hija Antonella, quien tenía cinco años cuando ocurrió el asesinato de su padre.