Mario “Mono” Osuna se EMOCIONA al recordar a su papá en La Granja VIP: “Lo malo que pasó entre mi papá y mi madre lo sigo trabajando”

Mario “Mono” Osuna se emocionó hasta las lágrimas al recordar a su papá, Fernando, durante una dinámica familiar de La Granja VIP. El exfutbolista habló sobre la separación de sus padres y reconoció que, aunque conserva recuerdos muy especiales de su infancia, todavía hay situaciones del pasado que le siguen pesando.

Durante la actividad, los granjeros tuvieron la oportunidad de mostrar fotografías de sus seres queridos y compartir sus historias con Adal Ramones. Antes de comenzar, Mono reconoció que sería difícil hablar de su familia sin llorar.

Mario “Mono” Osuna revela cómo vivió la separación de sus padres en La Granja VIP

Después de presentar a su madre, Doris, quien trabajó como maestra de preescolar durante más de 30 años, Mono mostró una fotografía de su papá, Fernando, a quien cariñosamente llama "Mi Pelonchas".

Al comenzar a hablar de él, el granjero no pudo contener las lágrimas. "Me puede mucho la figura de mi papá", reconoció mientras Ramones lo animaba a compartir sus recuerdos.

"Es un tipo muy amoroso, tengo muy buenos recuerdos de la infancia. Desafortunadamente, mi papá y mi mamá se separaron, pero eso hizo que lo viera con un poquito de resentimiento", expresó.

A pesar de esa experiencia, Osuna destacó el cariño que siente por su padre y aseguró que los momentos que compartieron durante su infancia siguen siendo muy importantes para él.

"Pero lo amo, es un gran hombre y la infancia que me dio no la cambio por nada", agregó.

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El exfutbolista también recordó algunas de las enseñanzas que recibió de Fernando, especialmente aquellas relacionadas con el trabajo, la disciplina y la paternidad.

"Me enseñó disciplina, me enseñó trabajo, me enseñó a dar amor, me enseñó a ser un gran padre", compartió.

Sin embargo, reconoció que la separación de sus padres es una experiencia que ha trabajado durante mucho tiempo y que todavía tiene presente. "Solo tengo cosas buenas y recuerdos buenos. Todo lo malo que algún día pasó con él y mi madre lo trabajé durante mucho tiempo. Todavía me sigue pesando, pero lo amo y lo tengo conmigo, gracias a Dios", confesó.