Rafael Mercadante EXPLICA lo que vio entre Fernando Lozada y Azalia Ojeda en La Granja VIP: “Estaba haciendo trampa”

Rafael Mercadante explicó ante Adal Ramones lo que observó entre Fernando Lozada y Azalia Ojeda antes del Juego del Capataz de La Granja VIP. El granjero cuestionó que Fernando estuviera presente durante las instrucciones del juego y que posteriormente le diera un consejo a Azalia. Durante la conversación, los tres involucrados compartieron sus versiones sobre lo ocurrido.

¿Por qué Rafael Mercadante acusó a Fernando Lozada y Azalia Ojeda en La Granja VIP?

Durante la intervención, Adal Ramones le pidió a Rafael Mercadante que explicara cómo había comenzado la situación. El granjero señaló que, según las reglas, únicamente los participantes del juego podían salir a escuchar las instrucciones.

“Cuando se nos dan las instrucciones, solamente tenemos que salir los jugadores a recibir las instrucciones del juego. Nadie más puede salir”, explicó.

De acuerdo con su versión, Lozada salió a pasear a Tlacoyo, permaneció cerca de los participantes y escuchó las indicaciones pese a que le habían pedido retirarse.

“Él empezó a dar vueltas, escuchó todas las instrucciones del juego y antes de salir se le acercó a Azalia y le dio un consejo”, aseguró Rafael.

Mercadante también cuestionó la actitud de Azalia cuando le señaló lo sucedido. Además, relacionó su inconformidad con el resultado de la competencia y sostuvo que había sido eliminada por hacer trampa. “No hubo necesidad de cuestionar absolutamente nada porque ella quedó eliminada por hacer trampas”, declaró Rafael, quien insistió en su interpretación de lo ocurrido.

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Fernando Lozada responde a las acusaciones de Rafael Mercadante

Luego de escuchar a Rafael, Ramones le dio la palabra a Fernando Lozada, quien explicó que había salido para pasear a Tlacoyo y que aprovechó para observar la competencia, ya que, por su condición de Peón, no podía participar.

Fernando reconoció que se acercó al área del juego, pero aseguró que no probó ningún elemento de la competencia y que se retiró cuando le indicaron que no podía escuchar las instrucciones.

También aclaró que fue Ojeda quien posteriormente se acercó a pedirle un consejo, y no al revés, como había señalado Rafael.

“Azalia, cuando se para y van a ir a competir, me dice: ‘Oye, ¿tienes algún consejo?’”, relató.

Fernando explicó que únicamente comentó la posibilidad de que las bolsas tuvieran un peso diferente al de los aros, aunque después le informaron que esa observación no tenía relación con el funcionamiento del juego.

“Lo que yo aporté no sirvió de nada. Eso es todo. Yo no tengo por qué mentir”, afirmó.

El granjero insistió en que no le explicó a Azalia cómo realizar la prueba y que habría compartido la misma observación con cualquier otro participante que se lo preguntara.