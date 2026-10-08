¿Caballo de Troya? Rafa Mercadante no confía en uno de los integrantes de su grupo y teme una inminente TRAICIÓN

Rafael Mercadante pertenece al grupo de Niurka y, en los últimos días, la alianza comenzó a recibir nuevos integrantes. Uno de ellos fue Julio Camejo, quien decidió integrarse al bando luego de la Asamblea que se llevó a cabo el miércoles 7 de octubre. Sin embargo, Rafa aún no confía en el actor y teme de que se trate de un “caballo de Troya” como parte de una estrategia del grupo de Manelyk González.