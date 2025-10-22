Jawy NO CREE que el Tío Pepe haya visto cómo lo insultó
Jawy dice que siente feo por lo que dijo sobre el Tío Pepe, pero no cree que El Mayoral haya visto el clip donde fue insultado.
“Cada que escucho al Tío Pepe siento feo”, dijo Jawy refiriéndose a las grabaciones de El Mayoral. Lola Cortés y Manola Díez lo apoyaron en su arrepentimiento. Sin embargo, Jawy no cree que el Tío Pepe realmente haya visto el video en el que fue insultado. “Igual y ni se enteró", mencionó.
