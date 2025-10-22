Jawy no cumplió su castigo solo: estos granjeros pasaron casi toda la noche en vela para apoyarlo

Jawy Méndez cumplió el castigo de pasar la noche en vela frente al fogatero, manteniendo una llama encendida. Sin embargo, algunos granjeros se quedaron con él: El Patrón, Sergio Mayer Mori y Omahi. Mira un fragmento de la plática que tuvieron, en la que hablaron de intimidades y del insulto de Jawy al Tío Pepe.

