¿Le negó la comida? Sandra Itzel acusa a Lola Cortés de no querer darle desayuno
Lola Cortés se molestó porque los granjeros no llegaron temprano a tomar el desayuno que los peones prepararon para ellos. Así reaccionó Sandra Itzel.
Sandra Itzel se molestó con Lola Cortés porque, según le dijo a los otros granjeros, no le quiso dar desayuno. Aunque Eleazar Gómez aclaró que Lola se refería a que no le servirían, Sandra reiteró que no la había dejado desayunar.
Lola Cortés se había enojado porque algunos granjeros llegaron tarde a desayunar.
