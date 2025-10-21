inklusion logo Sitio accesible
La Bea revela su sueño más grande en La Granja VIP: “Quiero llenar teatros”

La comediante aceptó que escuchar las risas de miles de personas la motivó para pensar en grande

ESPECIAL/TV AZTECA

La Bea contó un poco de su historia de vida mientras se arreglaba con Sandra Itzel para la gala de La Granja VIP de este martes 21 de octubre y reconoció que escuchar las risas de miles de personas por primera vez la motivó para pensar en grande.

La comediante aceptó con mucha ilusión que ella tiene ganas de que su show no llene bares... ¡sino teatros también! Sandra Itzel le recomendó manifestar y La Bea prometió que lo haría.

La Granja VIP
La Bea
