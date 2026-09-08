Julio Camejo se impone en La Granja VIP y rechaza romper las reglas para ayudar a Kevyn Contreras

Julio Camejo es el primer Capataz de La Granja VIP 2026, lo que significa que él tendrá la última palabra en diferentes cuestiones relacionadas con los Granjeros. Y una de las primeras decisiones que tomó, fue la de negarse a la posibilidad de que los peones rompan las reglas con tal de que Kevyn Contreras pueda comer bien ahora que está enfermo. Esto porque tal como el cubano le dijo a Rafa Mercadante, le parece absurdo arriesgar a todos por solo una persona, sobre todo porque sí tiene qué comer y ya lo están atendiendo los médicos.