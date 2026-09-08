Julio Camejo se impone en La Granja VIP y rechaza romper las reglas para ayudar a Kevyn Contreras
Luego de poner en duda la honestidad de “Bicolor” con los peones, Julio Camejo expresó su molestia por la idea de sacrificar presupuesto para que se recupere.
Julio Camejo es el primer Capataz de La Granja VIP 2026, lo que significa que él tendrá la última palabra en diferentes cuestiones relacionadas con los Granjeros. Y una de las primeras decisiones que tomó, fue la de negarse a la posibilidad de que los peones rompan las reglas con tal de que Kevyn Contreras pueda comer bien ahora que está enfermo. Esto porque tal como el cubano le dijo a Rafa Mercadante, le parece absurdo arriesgar a todos por solo una persona, sobre todo porque sí tiene qué comer y ya lo están atendiendo los médicos.