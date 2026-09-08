“Se gana el odio": Manelyk confiesa que NO SOPORTA a Carlos Trejo en La Granja VIP

Desde su llegada a La Granja VIP Segunda Temporada, Manelyk dejó claro que solo buscaría convivir con las personas que realmente le caigan bien y no piensa forzar nada. Y uno de los que definitivamente no está en su lista, es Carlos Trejo, pues tal como le contó a Kunno, tiene actitudes que le desesperan y sabe que esto es algo que ella debe cambiar. Además, esta confesión hizo que Azalia se confundiera y lanzara fuertes dardos diciendo que “se ganaba el odio”, pero luego explicó que ella se refería a Rafa Mercadante.