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"¿Qué va a decir tu mujer?": Así se divierten Pascal Nadaud y Fernando Lozada en La Granja VIP Segunda Temporada

Aunque el trabajo como peones de La Granja VIP 2026 es muy pesado, Fernando y Pascal ya encontraron la forma de pasársela bien y se la pasan a las risas.

El primer equipo de peones en La Granja VIP Segunda Temporada parece que se está tomando muy en serio sus labores, en especial Fernando Lozada y Pascal Nadaud, quienes ya hasta se toman el tiempo de hacerse bromas mientras limpian los establos. Y en lo que terminaban estas tareas, a los dos les entró la duda de qué pensarían sus respectivas parejas si los vieran en esta faceta de Granjeros.

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