"¿Qué va a decir tu mujer?": Así se divierten Pascal Nadaud y Fernando Lozada en La Granja VIP Segunda Temporada

El primer equipo de peones en La Granja VIP Segunda Temporada parece que se está tomando muy en serio sus labores, en especial Fernando Lozada y Pascal Nadaud, quienes ya hasta se toman el tiempo de hacerse bromas mientras limpian los establos. Y en lo que terminaban estas tareas, a los dos les entró la duda de qué pensarían sus respectivas parejas si los vieran en esta faceta de Granjeros.