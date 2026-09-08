Kunno sella una inesperada alianza con Azalia en La Granja VIP, ¡siguen buscando Granjeros para reclutar!
De cara a la primera asamble de La Granja VIP, Kunno quiere tener un buen grupo para beneficiarse y ya cerró un pacto con Azalia, pero están dudosos del resto.
Aunque apenas llevan un par de días en La Granja VIP Segunda Temporada, los Granjeros saben que es muy importante rodearse de las personas correctas para avanzar. Es por esto que Kunno ya considera a Azalia entre una de sus principales aliadas, pues han tenido una buena conexión y están haciendo equipo con Manelyk, pero creen que todavía tienen lugar para otros cómplices y están pensando a quiénes invitar.