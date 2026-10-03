Julio devolvió el golpe: por qué Rafa Mercadante terminó nominado después de bloquear a Manelyk y Kunno

La cuarta semana de La Granja VIP tuvo un giro que cambió el panorama para Rafael Mercadante. Después de contribuir al bloqueo de Manelyk González y Kunno en el Juego de Salvación, el conductor terminó entre los participantes que dependen del público para permanecer en la competencia.

Julio Camejo tuvo en sus manos la última decisión del viernes de Traición y eligió a Rafa para ingresar a la tabla. El movimiento respondió a la disputa entre grupos y dejó al conductor en riesgo rumbo a la eliminación del domingo 4 de octubre.

¿Por qué Rafa Mercadante votó para bloquear a Manelyk y Kunno?

El primer movimiento ocurrió durante “Echar Tierra”, previo a La Salvación del jueves 1 de octubre. En esta ocasión, los Granjeros debieron votar contra parejas. Aunque quisieran señalar solamente a uno de los nominados, su decisión también perjudicaba al compañero.

Mercadante eligió a Manelyk y Kunno porque los consideraba un equipo fuerte. Además, explicó que buscaba ayudar a Natalia Alcocer, quien participaba junto a Azalia Ojeda.

Rafa no fue el único que tomó esa decisión. Kevyn “Bicolor” Contreras, Pimpinela Escarlata e Ivonne Montero también votaron contra la misma pareja. Al recibir la mayor cantidad de votos, Manelyk y Kunno quedaron fuera del Juego de Salvación y perdieron la oportunidad de abandonar la nominación mediante esa prueba.

¿Cómo consiguió Julio Camejo el poder de La Traición?

Mientras Manelyk y Kunno quedaron bloqueados, Julio Camejo y Daniela Alexis “La Bebeshita” aprovecharon su participación en el Juego de Salvación. Ambos ganaron el reto, salieron de la tabla y consiguieron el poder para modificarla durante la gala del viernes.

Bebeshita tuvo la decisión de salvar a un participante y Julio quedó encargado de elegir a quien ingresaría a la nominación. La creadora de contenido rescató a Kunno, mientras que Camejo eligió a Mercadante para ocupar su lugar. De esta manera, el conductor que había votado contra el influencer terminó reemplazándolo en la tabla.

Julio Camejo|Crédito: La Granja VIP

¿Por qué Julio Camejo nominó a Rafa Mercadante?

Camejo explicó que su elección fue estratégica. Aseguró que no tenía nada personal contra Mercadante, pero consideraba que el grupo del conductor estaba jugando contra el suyo.

Mercadante aceptó la decisión como parte del juego. Sin embargo, también adelantó que tendría una oportunidad para devolver el favor.

¿Quiénes quedaron nominados en la cuarta semana de La Granja VIP?

Tras La Traición, seis Granjeros quedaron en riesgo de abandonar el reality:



Manelyk González.

Rafael Mercadante.

Natalia Alcocer.

Azalia Ojeda.

Fernando Lozada.

Kenny Avilés.

La salida de Kunno no significó la salvación de Manelyk, quien permaneció nominada. Ahora, los seis participantes dependerán del apoyo del público para superar la Gala de Eliminación del domingo 4 de octubre.