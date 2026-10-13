OFICIAL: Kevyn “Bicolor” Contreras se convierte en el primer NOMINADO de La Granja VIP por el Legado de Pascal

Este lunes 12 de octubre inicia la sexta semana de La Granja VIP Segunda Temporada y con ella llega una decisión que podría poner a Kevyn "Bicolor" Contreras en una posición complicada dentro de la competencia ya que tras convertirse en el quinto eliminado, Pascal Nadaud regresó para ejercer el poder que le corresponde, dejar su Legado, el cual es una decisión donde se manda directamente a uno de sus excompañeros a la tabla de nominaciones.

Durante la transmisión de esta noche Adal Ramones tuvo conexión con los granjeros donde también estuvo presente Pascal Nadaud, frente a sus compañeros reveló las razones por las que decidió nominar directamente a Kevyn "Bicolor" Contreras ante sus argumentos varios de sus excompañeros quedaron sorprendidos.

¿Qué es el legado de La Granja VIP y cómo funciona?

El legado es un poder que reciben los granjeros después de ser eliminados de La Granja VIP. Con él, pueden elegir directamente a uno de sus compañeros para colocarlo en la tabla de nominados, sin necesidad de esperar la Asamblea o la Traición.

En esta ocasión, Pascal Nadaud, quien abandonó la competencia este domingo 11 de octubre tuvo la oportunidad de influir en el destino de los granjeros. Su decisión cobra relevancia por los desacuerdos que tuvo con Kevyn “Bicolor” Contreras y Natalia Alcocer. Ambos fueron los principales nombres que el público empezó a especular que estarían dentro del sobre.

Cabe recordar que quien reciba esta nominación directa comenzará la sexta semana en riesgo de eliminación y perderá la oportunidad de competir por el puesto de capataz que también se realizó esta noche.

¿Dónde ver La Granja VIP EN VIVO y GRATIS?

Los seguidores de La Granja VIP pueden ver las transmisiones y contenidos a través de la programación de televisión abierta de Azteca UNO de lunes a viernes a partir de las 8:30 pm, mientras que los domingos de Gala de Eliminación inicia a partir de las 8:00 pm.

Además, las galas también pueden verse mediante las plataformas digitales como el sitio web de Azteca UNO o la Aplicación TV Azteca EN VIVO la cual puede descargarse de manera fácil y gratuita. Además, está disponible para todos los celulares, tablet y televisores inteligentes.