Kike Mayagoitia compromete a ‘El Patrón’ a glamuroso reto para conseguir votos: “Peluca, full makeup y accesorios” (VIDEO)
El nominado compartió el desafío que cumplirá el próximo lunes si él y sus aliados sobreviven a la gala de eliminación de este domingo
Ante una posible eliminación de La Granja VIP, Kike Mayagoitia comprometió a ‘El Patrón’ Alberto del Río a un glamuroso reto a cumplir el próximo lunes si es que él, Kim Shantal y César Doroteo sobreviven a la gala de eliminación de este domingo.
Galerías y Notas Azteca UNO