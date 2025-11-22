inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP 24/7
Video

Kike Mayagoitia compromete a ‘El Patrón’ a glamuroso reto para conseguir votos: “Peluca, full makeup y accesorios” (VIDEO)

El nominado compartió el desafío que cumplirá el próximo lunes si él y sus aliados sobreviven a la gala de eliminación de este domingo

La Granja VIP 24/7
Compartir
  •   Copiar enlace

Ante una posible eliminación de La Granja VIP, Kike Mayagoitia comprometió a ‘El Patrón’ Alberto del Río a un glamuroso reto a cumplir el próximo lunes si es que él, Kim Shantal y César Doroteo sobreviven a la gala de eliminación de este domingo.

La Granja VIP
Kike Mayagoitia
Alberto del Río
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×