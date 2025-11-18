Kim Shantal advierte cómo se portaría ella si fuera La Capataz. “Que todos sean mis esclavos”
¿Sería más bien una dictadura? Kim Shantal bromea con sus compañeros sobre qué reglas pondría ella si le tocara ser La Capataz en una semana de La Granja VIP.
“Quiero que todos sean mis esclavos”, bromeó Kim Shantal ante la posibilidad de que alguna vez le tocara ser La Capataz de La Granja VIP. Jugando, dijo que ella impondría todas las tareas a los peones y, junto a los granjeros, “disfrutaría las mieles” del reality.
