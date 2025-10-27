Kim Shantal confiesa que no quiere dormir en El Granero, pero ya piensa con quién le gustaría estar ahí
Kim Shantal y César Doroteo coincidieron en que Alfredo Adame es uno de los mejores compañeros con quienes les puede tocar ser peones. Aun así, no quieren ir a El Granero.
Kim Shantal está convencida de que podría tocarle ser peón la próxima semana, pero no quiere dormir en El Granero. Junto con César Doroteo, estuvo platicando sobre con qué otros granjeros cumplirían ese rol; se mencionaron los nombres de La Bea, Alfredo Adame y El Patrón. Kim también opina que la selección de peones no debería ser cíclica, sino se pueden ir “quienes se hacen pato”.
