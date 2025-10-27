“Sandra tal vez no estaba haciendo las cosas tan bien”, dice Jawy a Kim Shantal
Jawy compartió su nueva estrategia con Kim Shantal: “hacer las cosas bien” para ganar apoyo de la gente. Ella está preocupada de salir, como Sandra Itzel.
Kim Shantal está afectada tras la eliminación de Sandra Itzel, pero Jawy le insiste en que ella tal vez no hizo las cosas tan bien y sugiere que actuaba a espaldas de sus aliados. El granjero opina que tienen que “comportarse bien, como en la vida” para ganar el apoyo de la gente. Jawy también aplaudió algunas actitudes de Kim hacia Alfredo Adame, en comparación con Sandra.
Galerías y Notas Azteca UNO