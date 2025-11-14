¡Kike y ‘El Patrón’, los mejores entrenadores de gym! Los granjeros comparten sus mejores tips de salud (VIDEO)
La hora del ejercicio se convirtió en el momento oportuno para que los atléticos granjeros dieran sus mejores recomendaciones
Kike Mayagoitia y ‘El Patrón’ Alberto del Río aprovecharon la hora del ejercicio para compartir sus mejores recomendaciones en materia de salud a su compañera Fabiola Campomanes y al público que seguía la transmisión 24/7 del reality show.
