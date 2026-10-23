Azalia asegura que ya no soporta la HIPOCRESÍA en La Granja VIP: “Me desquicia” (VIDEO)

Luego de la semana tan intensa en la que Azalia quedó nominada y protagonizó fuertes desencuentros con Rafa Mercadante en La Granja VIP, parece ser que su paciencia está agotándose. Esto porque tal como le dijo a Mario “Mono” Osuna, no le gusta la hipocresía con la que se manejan algunos de sus compañeros, pues no entiende cómo pueden pasar de estar peleando a quererle hablar como si nada y estas actitudes “la desquician”.