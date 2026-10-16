"¿No entiendes o qué?": Niurka EXPLOTA contra Kevyn “Bicolor” en La Granja VIP y aseguran que está paranoica (VIDEO)

Todos los Granjeros se emocionaron con la idea de grabar una canción especial para La Granja VIP, una idea en la que participaron principalmente Julio Camejo y Kevyn Contreras “Bicolor”. Sin embargo, Niurka no quiso formar parte de este proyecto y dijo que prefería solamente apoyarlos, pero por tanta insistencia del comediante se enojó y le pidió que ya la dejara en paz. Esta reacción llamó la atención de Mónica Escobedo, su nueva enemiga, quien afirmó que está paranoica por la idea de que salga afectada en el Viernes de Traición.