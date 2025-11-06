La Bea opina que Lola Cortés de las favoritas para ganar La Granja VIP. “Créase mucho”, le dice

Mientras hacía su “morning show”, La Bea expresó que, en su opinión, Lola Cortés es una de las favoritas del público de La Granja VIP. Lola le regresó el elogio y dijo que le encantaría ver a La Bea ganar. Para ella sería un honor “si yo llegara a la final, compartirla con usted y que usted gane”.