“Que compruebe que estoy mintiendo”; Christian Aparicio acusa a Michelle Vieth de no pagar pensión y no frecuentar a sus hijos

Christian Aparicio confirma el distanciamiento de Michelle Vieth con sus hijos menores, Christian y Selika, de quiénes él se hace cargo desde hace siete años. Según explica el torero, la actriz no ha pasado pensión y ni siquiera los frecuenta. “Que compruebe que estoy mintiendo”; aseguró. Christian también reveló que Vieth tampoco frecuenta a sus hijos mayores, Leandro y Michelle. De hecho, la joven Michelle Ampudia confirmó tal distanciamiento para las cámaras de Ventaneando, aunque aseguró no estar cerrada a un reencuentro con su madre: “Ella es buena, sólo a su forma”, añadió.