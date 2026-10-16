“Es una obra que los va a conmover”; Juan Manuel Bernal presenta “La Muerte de un Viajante” en Ventaneando
En Ventaneando recibimos al actor Juan Manuel Bernal, quien nos habla sobre su nueva obra de teatro: La Muerte de un Viajante. Entérate de todos los detalles.
Juan Manuel Bernal se hace presente en los foros de Ventaneando para hablar sobre su nueva puesta en escena: La Muerte de un Viajante, basada en la obra cumbre de Arthur Miller. La historia sigue los últimos días de Willy Loman, un vendedor frustrado que no logra entender cómo es que no logró alcanzar el éxito. La obra, que cuenta con funciones en el Teatro Rafael Solana de la Ciudad de México, aborda temas como el fracaso, los sueños y el éxito. Aquí los detalles.