¿Natalia Alcocer estuvo en la cárcel? Esto pasó con la participante de La Granja VIP

Natalia Alcocer mencionó que estuvo en la cárcel al recordar algunos de los episodios más difíciles de su vida durante “El monstruo que llevo dentro”, en La Granja VIP. La granjera habló de sus procesos personales y de las experiencias que ha compartido públicamente. Entre ellas, incluyó una detención ocurrida en 2023, en medio de un conflicto judicial con su expareja.

¿Por qué detuvieron a Natalia Alcocer en 2023?

El 28 de marzo, Alcocer fue detenida al salir de un juzgado de la Ciudad de México, donde había acudido a una audiencia relacionada con la manutención de sus hijas. El motivo señalado para el arresto fue que no había presentado a las menores a una convivencia familiar con su padre, Juan José Chimal.

En una transmisión difundida en sus redes sociales, la propia Natalia explicó que le habían indicado que el arresto sería de 12 horas. También sostuvo que no había recibido la notificación correspondiente porque se había enviado a un domicilio en el que ya no vivía. Después de la detención, fue trasladada a un hospital debido a que presentó contracciones durante su embarazo

¿Será una señal? Natalia le cuenta a Pablo Montero que soñó con él|La Granja VIP

¿Qué contó Natalia Alcocer en La Granja VIP?

Durante la dinámica, la participante eligió las palabras “olvido” y “humillación”. A partir de ellas, explicó que su llegada a la competencia también representaba una oportunidad para dedicarse tiempo y reconocerse más allá de la maternidad y de los conflictos que ha hecho públicos.

Al hablar de la exposición de su vida personal, recordó que su papá le advertía que algunas personas podían utilizar sus experiencias para lastimarla. Natalia relacionó esa reflexión con los señalamientos que, según expresó, ha recibido por sus distintas batallas. “Hoy me siento muy feliz de la mujer que soy y que no me estoy olvidando de mí”, afirmó. También habló de la importancia que ha tenido para ella buscar ayuda profesional y compartir con sus hijas que las personas no tienen que ser perfectas.

Su intervención terminó con una reflexión sobre su presente con Pablo Montero: “Me estoy dando una oportunidad en el amor, estoy poniendo límites sanos y me estoy siendo fiel a mí”.