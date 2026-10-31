Volvió a romper su corazón, la Bebeshita se enteró que Kevyn Bicolor no respetó su Capatacia

En la Gala del viernes de Traición todos los Granjeros pudieron ver cada una de las faltas que les costaron dinero del presupuesto semanal. Algunas ya estaban bastante claras, por ejemplo, por haberse llevado las cobijas de la casa al granero o cuando Fernando Lozada se preparó un hot cake a pesar de ser Peón. Pero hubo una situación que sorprendió a la Bebeshita, se enteró que Kevyn Contreras Bicolor se robó unas palomitas de la suite del Capataz.

Quizá la travesura de Bicolor no resultó tan grave como otras en las que ha incurrido, pero la influencer se mostró desilusionada. Y es que, justamente unos minutos antes de que se mostrara dicho video, había defendido al comediante y asegurado que durante su capatacia, se había portado bien.

La Bebeshita se dijo decepcionada y compartió que creyó que las multas se debían a que Pablo se había sentado en las camas de la casa a pesar de ser Peón, pero en realidad, Kevyn le robó.

La Granjera le preguntó cómo es que había entrado a la habitación del Capataz y el comediante se burló y le dijo que es un bandido, mientras ella lo veía con cara de tristeza. Luego le confesó a Kunno que un día no podía encontrar la llave.

Amigos de Bebeshita le piden que abra los ojos

Luego del video mostrado, Manelyk y Kunno intentaron consolar a la Bebeshita, pero también le dejaron en claro que debe abrir los ojos y entender que Kevyn Bicolor no la toma en serio.

Mane le dijo que es un cínico y, más tarde, le pidió que recordara que a los otros capataces sí lo respetó y nunca tomó nada de la habitación.

La Bebeshita aseguró que llegó a su límite y que planea hablar seriamente con el comediante para dejarle en claro todo lo que piensa sobre él y terminar definitivamente su relación. Sin embargo, sus amigos no le creen y Kunno afirmó que, al final, va a terminar nuevamente en sus brazos.