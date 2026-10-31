Críticos no lo pueden creer, Pablo Montero pudo apoyar la salvación de Natalia y no lo hizo

Antes de que Julio Camejo pudiera elegir a quién salvar y bajar de la Tabla de Nominados, se pidió a los Granjeros en riesgo participar en una dinámica de preguntas. Cuando fue el turno de Pablo Montero, sus respuestas sorprendieron a todos pues no defendió a Natalia Alcocer con quien tiene una relación en La Granja VIP.

En esta ocasión los Granjeros no trataron de convencer a Julio Camejo de ser los salvados, sino que el pajarito "Copetes" sacó preguntas especiales para la ocasión. Cuando Pablo Montero participó su pregunta fue: "¿Antes que a ti, a quién preferirías qué salvará?". Aunque se esperaba que mencionara de inmediato a Natalia, el cantante dudó.

Montero se quedó pensando por unos minutos y hasta dijo: "me la ponen difícil". Luego, al primero que mencionó fue a Kevyn Bicolor y hasta ese momento agregó: "obviamente Natalia. Ellos dos".

Kristal Silva le preguntó porqué había dudado y el cantante se defendió y dijo que no había sido así. Luego le ofreció a Julio Camejo que, si lo salvaba, lo iba a llevar al rancho y le iba a hacer una carne asada.

Tras lo sucedido, los críticos, Linet Puente, Ferka y Rey Grupero se mostraron muy sorprendidos. Ferka declaró: "tienes una novia, eres un caballero y estás enamorado hasta las trancas, debió haber respondido Natalia, qué es eso de me llevo bien y primero dijo Kevyn".

Linet recordó que no es la primera vez que no defiende a su novia, que se le olvida y se hace para atrás. "Vemos a este Pablo que no se compromete, que no se entrega que le ha faltado a la caballerosidad y ser hombre de palabra, me ha defraudado mucho".

Rey Grupero dijo que debió haber mencionado a Natalia al menos para quedar bien.

¿A quién salvó Julio Camejo el viernes de Traición?

Aunque había dudas sobre la decisión que tomaría, Julio Camejo finalmente decidió salvar a Natalia Alcocer y no a su amigo Kevyn Contreras bicolor.

Y, aunque el pajarito de la suerte decidió que habría una traición en cadena, finalmente el plan del equipo de los disfuncionales dio resultado y subieron a la Tabla de Nominados a Mario Mono Osuna.