Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
LA GRANJA SEGUNDA TEMPORADA_LOGO.png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Críticos no lo pueden creer, Pablo Montero pudo apoyar la salvación de Natalia y no lo hizo

Julio Camejo le hizo una pregunta y se esperaba que el cantante respondiera sin problemas, pero dudó

La Granja VIP
Pablo Montero sufrió la pérdida de dos de sus hermanos|La Granja VIP

Antes de que Julio Camejo pudiera elegir a quién salvar y bajar de la Tabla de Nominados, se pidió a los Granjeros en riesgo participar en una dinámica de preguntas. Cuando fue el turno de Pablo Montero, sus respuestas sorprendieron a todos pues no defendió a Natalia Alcocer con quien tiene una relación en La Granja VIP.

En esta ocasión los Granjeros no trataron de convencer a Julio Camejo de ser los salvados, sino que el pajarito "Copetes" sacó preguntas especiales para la ocasión. Cuando Pablo Montero participó su pregunta fue: "¿Antes que a ti, a quién preferirías qué salvará?". Aunque se esperaba que mencionara de inmediato a Natalia, el cantante dudó.

Montero se quedó pensando por unos minutos y hasta dijo: "me la ponen difícil". Luego, al primero que mencionó fue a Kevyn Bicolor y hasta ese momento agregó: "obviamente Natalia. Ellos dos".

Kristal Silva le preguntó porqué había dudado y el cantante se defendió y dijo que no había sido así. Luego le ofreció a Julio Camejo que, si lo salvaba, lo iba a llevar al rancho y le iba a hacer una carne asada.

Tras lo sucedido, los críticos, Linet Puente, Ferka y Rey Grupero se mostraron muy sorprendidos. Ferka declaró: "tienes una novia, eres un caballero y estás enamorado hasta las trancas, debió haber respondido Natalia, qué es eso de me llevo bien y primero dijo Kevyn".

Linet recordó que no es la primera vez que no defiende a su novia, que se le olvida y se hace para atrás. "Vemos a este Pablo que no se compromete, que no se entrega que le ha faltado a la caballerosidad y ser hombre de palabra, me ha defraudado mucho".

Rey Grupero dijo que debió haber mencionado a Natalia al menos para quedar bien.

La Granja VIP Pablo Montero le pide a Natalia Alcocer que sea su novia EN VIVO durante la Gala.jpg

¿A quién salvó Julio Camejo el viernes de Traición?

Aunque había dudas sobre la decisión que tomaría, Julio Camejo finalmente decidió salvar a Natalia Alcocer y no a su amigo Kevyn Contreras bicolor.

Y, aunque el pajarito de la suerte decidió que habría una traición en cadena, finalmente el plan del equipo de los disfuncionales dio resultado y subieron a la Tabla de Nominados a Mario Mono Osuna.

Tags relacionados
La Granja VIP Segunda Temporada Pablo Montero Natalia Alcocer Últimas Noticias La Granja VIP 2026

Galerías y Notas Azteca UNO