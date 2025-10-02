La final de La Granja VIP Chile que fue traumática para uno de sus competidores: “Terrible”

La Granja VIP Chile, el reality show que causó furor en el país sudamericano hace ya 20 años y cuyo formato será adaptado por TV Azteca para México, tuvo un espectacular cierre en el teatro Caupolicán que contó con la asistencia de miles de personas y tuvo récords de audiencia, pero que también le dejó un sabor amargo a Gabriel “Coca” Mendoza, el subcampeón de la competencia.

¿Por qué la final de La Granja VIP Chile fue traumática para “Coca” Mendoza?

En una entrevista con el programa chileno “Sigamos de largo”, “Coca” Mendoza aceptó que La Granja VIP Chile marcó un antes y un después en su carrera: hasta ese momento, el exfutbolista era conocido por su trayectoria en el equipo Colo Colo pero después incursionó en la televisión con éxito.

Luego de una exitosa carrera en el mundo de los reality shows y haber ganado 50 millones de pesos chilenos en el concurso de telerrealidad 1810, Gabriel “Coca” Mendoza aceptó que no la pasó muy bien en la final de La Granja VIP Chile a pesar de que él era el favorito para llevarse el gran premio, y todo por el “ambiente de hostilidad” que él sintió en el público.

“Entré absolutamente mentalizado en la competencia, pero después me encuentro en el teatro Caupolicán con este ambiente de hostilidad contra mí. Era un mapuche contra un español y todos me odiaban a mí. Fue súper heavy y perdí ese reality”, se lamentó “Coca” Mendoza años después.

Si bien el encierro y las pruebas de La Granja VIP Chile no fueron tan duras para Mendoza , la experiencia en el teatro Caupolicán sí le dejó una sensación de incomodidad y una “espinita” que sólo pudo sacarse hasta que ganó el primer lugar de 1810.

“No podía ver la final (de La Granja VIP Chile), era terrible porque decía: ‘Cómo perdí, qué estúpido’. Me saqué la espina en 1810, fue otra cosa”, se sinceró el exfutbolista ante los presentadores de “Sigamos de largo”.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

Con tantas curiosidades e historias emocionantes relacionadas con este reality show extremo, el furor por el arranque de La Granja VIP en la televisión mexicana está cada vez más intenso: ¡no te pierdas el estreno este 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO con transmisiones 24/7 en Disney+ y las siguientes actividades para cada día de la semana!