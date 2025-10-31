VIDEO| El relax con Kim Shantal y Teo: ¡así presumieron sus canciones favoritas en La Granja VIP!
Los granjeros aprovecharon un momento de flojera para cantarle a Jawy Mendez… ¡el Flow llovió de la forma más intensa!
ESPECIAL/TV AZTECA
Kim Shantal y Teo le cantaron a Jawy Méndez unos temas en lo que esperaban el arranque de la Gala de este viernes de Halloween: ¡el ritmo, las risas y hasta las equivocaciones estuvieron a full en una de las habitaciones de La Granja VIP!
