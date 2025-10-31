VIDEO| Manola Díez baila con Kim Shantal en La Granja VIP por votos; promete cumplir RETO si se queda
La actriz participó en una divertida dinámica para pedir el apoyo de su fandom ahora que está en la zona de riesgo
ESPECIAL/TV AZTECA
Manola Díez sabe que es muy difícil que Sergio Mayer Mori la salve este viernes y, por ello, le pidió votos a su fandom de la forma más original: ¡bailó con Kim Shantal y, además, prometió cumplir con un complicado reto en caso de que sí se quede en el reality!
Galerías y Notas Azteca UNO