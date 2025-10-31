inklusion logo Sitio accesible
VIDEO| Manola Díez baila con Kim Shantal en La Granja VIP por votos; promete cumplir RETO si se queda

La actriz participó en una divertida dinámica para pedir el apoyo de su fandom ahora que está en la zona de riesgo

La Granja VIP 24/7
ESPECIAL/TV AZTECA

Manola Díez sabe que es muy difícil que Sergio Mayer Mori la salve este viernes y, por ello, le pidió votos a su fandom de la forma más original: ¡bailó con Kim Shantal y, además, prometió cumplir con un complicado reto en caso de que sí se quede en el reality!

La Granja VIP
Kim Shantal
Manola Díez
