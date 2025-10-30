inklusion logo Sitio accesible
VIDEO| ¡Feliz cumpleaños a Kim Shantal en La Granja VIP con pan de muerto, tamales y pastel!

Revive cada momento de la increíble fiesta que reunió a todos los granjeros tras el Duelo de Salvación

Kim Shantal tuvo una fiesta de cumpleaños con un sabor diferente en el que los tamales, el pan de muerto y una sorpresa muy emotiva fueron los ingredientes que aderezaron la velada tras el Duelo de Salvación de La Granja VIP: ¡revive cada detalle de esta convivencia increíble!

