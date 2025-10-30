VIDEO| ¡Lola Cortés y Fabiola Campomanes sudan con “Hidalgo” en el establo de La Granja VIP!
El tierno potrillo que nació en La Granja VIP aprovecha cada oportunidad para hacer travesuras
ESPECIAL/TV AZTECA
Luego de hacer pan de muerto con sus propias manos, Lola Cortés y Fabiola Campomanes se dirigieron directo al establo de La Granja VIP y dejaron listos a los caballos para la hora del descanso... ¡pero no contaron con que “Hidalgo” el potrillo, estaría más travieso de lo normal! Así lo controlaron.
