VIDEO| ¡Lola Cortés y Fabiola Campomanes sudan con “Hidalgo” en el establo de La Granja VIP!

El tierno potrillo que nació en La Granja VIP aprovecha cada oportunidad para hacer travesuras

ESPECIAL/TV AZTECA

Luego de hacer pan de muerto con sus propias manos, Lola Cortés y Fabiola Campomanes se dirigieron directo al establo de La Granja VIP y dejaron listos a los caballos para la hora del descanso... ¡pero no contaron con que “Hidalgo” el potrillo, estaría más travieso de lo normal! Así lo controlaron.

La Granja VIP
Lola Cortés
Fabiola Campomanes
