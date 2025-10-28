VIDEO| ¡Gym con creatividad! Kike Mayagoitia usa el arado de La Granja VIP para ejercitarse
El conductor de Venga la Alegría se las arregla para completar sus exigentes rutinas aunque no puede usar los aparatos
ESPECIAL/TV AZTECA
Kike Mayagoitia comprobó la tarde de este martes 28 de octubre que no hay pretextos para cumplir con sus exigentes rutinas de ejercicio: ¡ya cargó a Omahi como parte de su entrenamiento y ahora mostró cómo el arado del huerto de La Granja VIP se convirtió en su aliado!
Galerías y Notas Azteca UNO