“No lo ha hecho bien” los granjeros hablan de La Bea como Capataz Jawy Méndez, Fabiola Campomanes y Kike Mayagoitia se reunieron en la cocina de La Granja VIP y salieron ciertos comentarios sobre La Bea como Capataz. Publicado: 28/10/2025 | 🕑 20:30La Granja VIP 24/7 Compartir Copiar enlace La Granja VIP La Bea Jawy Méndez Fabiola Campomanes Kike Mayagoitia ¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News! Galerías y Notas Azteca UNO El Patrón ya sabe quién deja sucios los baños en La Granja VIP: así planea confrontarlo La Granja VIP ¿Sergio Mayer Mori quiere ser la mano derecha de La Bea? Esto reveló a los granjeros sobre la Capataz La Granja VIP La Granja VIP: el olvido más insólito del reality show… ¿Quién perdió sus calzones? La Granja VIP Alfredo Adame y Eleazar Gómez planean nueva estrategia en La Granja VIP: "Hazme caso" La Granja VIP ¡La pereza de Eleazar Gómez en La Granja VIP comenzó a generar tensiones! Kike, La Bea y Teo se quejan La Granja VIP Lola Cortés sufre pánico y claustrofobia por una alteración cerebral: esto reveló a Kim Shantal sobre su salud La Granja VIP Ver más