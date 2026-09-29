Pablo Montero le da la espalda a Rafa Mercadante en La Granja VIP, pero le hacen una dura advertencia (VIDEO)
Aunque quiso darse la oportunidad de tratarlo en La Granja VIP, a Pablo Montero ya no le están gustando las actitudes de Rafa Mercadante y piensa ir por él.
Las estrategias de Pablo Montero en La Granja VIP podrían estar a punto de empezar y ya tiene a Rafa Mercadante en la mira para las nominaciones. Y es que según dijo, hay varias cosas de su compañero que no le agradan y piensa decirle en la Asamblea. Sin embargo, Natalia Alcocer le advirtió que primero hable de este tema con Niurka, pues si se entera por alguien más de sus intenciones podría tomarlo como un ataque directo a su equipo.