¡Ivonne Montero se burló en su cara! Manelyk SUFRE en La Granja VIP y se baña con agua fría (VIDEO)

Aunque apenas el domingo Manelyk se burló de Ivonne Montero en La Granja VIP por ir al Granero por tercera semana consecutiva, las cosas cambiaron y por decisión del Mono Osuna, se convirtió en Peón y perdió todas las comodidades. Y además de lo mucho que se cansó haciendo todas las actividades que les corresponden, lo peor para la “reina de los realities” fue tener que bañarse con agua fría y mientras su eterna rival se burlaba de la situación.