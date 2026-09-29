¡Ivonne Montero se burló en su cara! Manelyk SUFRE en La Granja VIP y se baña con agua fría (VIDEO)
Por una decisión inesperada en La Granja VIP, Manelyk tuvo que olvidarse de su estilo glamuroso y descubrió todo lo que un Peón tiene que aguantar.
Aunque apenas el domingo Manelyk se burló de Ivonne Montero en La Granja VIP por ir al Granero por tercera semana consecutiva, las cosas cambiaron y por decisión del Mono Osuna, se convirtió en Peón y perdió todas las comodidades. Y además de lo mucho que se cansó haciendo todas las actividades que les corresponden, lo peor para la “reina de los realities” fue tener que bañarse con agua fría y mientras su eterna rival se burlaba de la situación.