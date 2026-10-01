¡Habrá un confesionario! Las Granjeras hablarán con Kunno de sus experiencias amorosas dentro de La Granja VIP
Las Granjeras abrirán su corazón para compartir cuáles han sido sus experiencias más fuertes con algunas ex parejas.
Kunno y Manelyk han decido inaugurar “El Confesionario de La Granja VIP” en donde el Granjero será un sacerdote que escuche las confesiones de sus compañeras, quiénes hablarán de sus experiencias amorosas, las más fuertes y polémicas que han vivido a lo largo de su vida con ex parejas sentimentales.