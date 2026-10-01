¿Le hizo bien separarse de Natalia? Manelyk, La Bebeshita y Kunno notan un cambio en Pablo Montero

Pablo Montero protagonizó una conversación inesperada en La Granja VIP, luego de que Manelyk, La Bebeshita y Kunno comentaran que ahora convive mucho más con sus compañeros desde que se distanció de Natalia Alcocer. Entre bromas, los participantes señalaron que el cantante parece estar más integrado a la convivencia, mientras Mane aprovechó para hablar sobre el conflicto que mantiene con él. La influencer aseguró que quiere que Pablo la perdone, aunque dejó claro que ella no piensa perdonarlo. Sus declaraciones despertaron curiosidad sobre la relación entre ambos y dejaron ver que, aunque Pablo parece estar acercándose más al grupo, las diferencias con Manelyk todavía no están resueltas.