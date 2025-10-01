Kike Mayagoitia muestra con sexy baile que es el “vaquero favorito” de La Granja VIP: VIDEO

Kike Mayagoitia llegó a La Granja VIP dispuesto a ponerle un sabor sexy y divertido a este reality show, ¡el conductor de Venga la Alegría se anunció como el “vaquero favorito” de la competencia con un sexy video que encendió los ánimos entre el fandom que desde ya se unió al #TeamKike!

¡Lo que le mortifica a Kike Mayagoitia previo al arranque de La Granja VIP! TV Azteca [VIDEO] Kike Mayagoitia, el octavo granjero de La Granja VIP, reveló qué es lo que más le mortifica del reality. ¿Provocarán su ‘lado animal’? ¡No pierdas detalle!

¿Cómo fue el baile de Kike Mayagoitia que conquistó las redes sociales?

Hace unas horas y justo después de que Kike Mayagoitia fuera confirmado como parte de los concursantes de La Granja VIP , el presentador de TV Azteca se hizo presente en su cuenta oficial de Instagram con un breve pero divertido video para unirse al trend viral más campirano de la televisión.

Vestido con pantalones de mezclilla, botas, camisa y sombrero vaquero negro, Kike Mayagoitia presumió sus mejores pasos de baile ante la cámara y presumió que el look campirano le queda muy bien, ¿pero cómo crees que le vaya a la hora del trabajo duro en el huerto y en el establo?

“Ya llegó su vaquero favorito”, escribió Kike para acompañar el video que hasta el momento acumula más de 1900 Me Gusta, así como toda clase de comentarios en los que los fans le reiteraron su apoyo, sobre todo al momento de votar... ¡no hay nada escrito en La Granja VIP y Mayagoitia podría darnos la sorpresa!

Con reacciones como “Pues qué vaquero tan más guapo con todo respeto”, “Qué felicidad es para mí poder verte 24/7", “Qué guapo granjero, el mejor granjero del mundo, qué emoción” y “Con todo mi Kike”, el fandom demostró su poder previo al arranque de la competencia más alucinante de TV Azteca.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP, el reality show en donde tendrás la oportunidad de ver a Kike Mayagoitia como nunca antes, arrancará el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de Azteca UNO: ¡no te pierdas las transmisiones 24/7 en Disney+ porque toda la semana habrá actividades!

Esta es la agenda día a día de La Granja VIP confirmada por la producción, ¡haz click aquí y checa más detalles!