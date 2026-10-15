“Me hiciste mi3rd4": Natalia Alcocer hace FUERTE declaración en La Granja VIP sobre Pablo Montero cuando salía con él

Este sexto jueves de La Granja VIP Natalia Alcocer abrió su corazón y compartió detalles a Mónica Escobedo sobre la relación que tuvo con Pablo Montero hace 20 años. La Vikinga le dijo que hubo ocasiones en las él la dejaba y se iba con otras mujeres además de que el hermano del Granjero le revelaba que a veces se le pasaban las copas al también cantante. Por su parte, Natalia dijo que Pablo le ha dicho que ha cambiado y ya no es ese hombre del pasado.