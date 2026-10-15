“Tan pend3j0": Niurka no suelta a Kunno y enlista sus PEORES ERRORES en La Granja VIP (VIDEO)
Las estrategias de Kunno en La Granja VIP no tienen contenta a Niurka, pues considera que ha tomado decisiones que afectan a todos y que lo exponen para mal.
Niurka sigue enojada porque sospecha que están saboteando la Capatacia de Pablo Montero en La Granja VIP. Y para ella, uno de los culpables definitivos es Kunno, pues si ahorita están sufriendo con la comida, es porque a él se le hizo gracioso gastarse el presupuesto en dulces y manicure, sin pensar en cómo afectaría a los demás Granjeros. Por si fuera poco, también se quejó por la trampa que el influencer habría hecho para beneficiar a su equipo y aseguró que están evidenciando que ese es su único plan para seguir en la competencia.