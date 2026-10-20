“No quiero problemas": Kevyn Contreras “Bicolor” toma una desición CONTUNDENTE ante los celos de “La Bebeshita” en La Granja VIP
El Granjero dejó claro que el tema relacionado con “La Bebeshita” queda cerrado a partir de este momento luego de que la Granjera demostrara celos.
Este martes el Granjero le expresó a Rafa Mercadante y Natalia Alcocer que ya no se va a relacionar con “La Bebeshita”, “No, ya como persona, ni como personaje ni nada, mis respetos”, fueron algunas de sus palabras. Kevyn “Bicolor” dijo que “tenía una relación con Bebeshita”, por lo que pedía que ya no le tocaran el tema de nuevo, esto luego de que la Granjera dijera que el comediante se expresaba de forma despectiva de Manelyk, algo que Kevyn aseguró que no era verdad.